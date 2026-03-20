В Турции на берег Черного моря вынесло боеголовку ракеты

На берег Черного моря к северу от Стамбула вынесло боеголовку от ракеты. Об этом сообщило агентство IHA.

Жители деревни Ялыкей заметили подозрительный объект на местном пляже в провинции Стамбул. Произошло это примерно в 17:00 по московскому времени 19 марта.

Они вызвали правоохранительные органы. Прибывшие на место сотрудники жандармерии осмотрели находку и установили, что боеголовка не содержит взрывчатых веществ.

Саперы уничтожили ее на месте для обеспечения безопасности. В сообщениях агентства не уточняется, какой именно стороне принадлежит боеголовка и при каких обстоятельствах она оказалась в воде.

В МИД РФ ранее сообщили, что Россия, Китай, Турция наряду с другими государствами-единомышленниками готовы содействовать урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. В заявлении ведомства также говорится о совместном поиске решений по разногласиям между сторонами. Они должны решаться при помощи политико-дипломатических средств.