Пенопластовый дрон против систем НАТО: как работает БПЛА «Сокол-И»

Все гениальное просто - небольшой кусок пенопласта силой конструкторской мысли превратился в ударный дрон-перехватчик под названием «Сокол-И». Корпус, два крыла, камера, батарейка, немного электроники. И боевая часть в виде ручной гранаты.

Этот беспилотник очень легкий и запускается с рук - так что внешне это выглядит, как настоящая соколиная охота. Быстро поднимется в небо до 5 километров ввысь и набирает скорость в 150 километров в час. Камера высокой четкости позволяет детально разглядеть нужный сектор в небе. Воздушный бой, как правило, скоротечен. Заход в хвост дрону противника, таран и дистанционный подрыв гранаты с кнопки на пульте.

Разведывательные и ударные БПЛА неприятеля самолетного типа камнем падают вниз. Перечень названий сбитых целей очень широкий: «Чаклун», «Лелека», «Блискавка», SHARK и другие. Батальон противодействия вражеским БПЛА 7-го полка беспилотных систем группировки «Центр» ежедневно расчищает небо Донбасса от вражеских «птиц смерти».

«Ну, при хорошем раскладе, в "рыбный день", до пяти пораженных объектов выходит. У "Сокола" есть свои преимущества, у самолетного типа. Самолетным типом мы можем гоняться за быстроскоростными целями», - объясняет командир роты противодействия вражеским БПЛА Игорь Погонец.

Операторы зенитных дронов прикрывают наши тылы в районе Красноармейска и Димитрова. А также помогают штурмовикам идти вперед на Добропольском направлении. Здесь российская армия наступает широким фронтом. В районе Сергеевки идет движение в сторону границы Днепропетровской области. Севернее Гришино наносятся удары по боевикам в Новоалександровке. Встречные бои в районе Белицкого, Нового Донбасса и Вольного. Западнее Торецкого продолжаются бои за район карьеров у дорог на Грузское и Золотой Колодезь. Установлен контроль над Павловкой, от которой всего 8 километров до Дружковки. А это уже почти пригород Краматорска.

Принцип работы российских «Соколов» прост. После обнаружения цели системой радиолокационного сканирования - данные передаются мобильной группе с БПЛА-перехватчиками. Причем оператор работает не в FPV-очках, а смотрит на большой монитор. И не в одиночку, а с двумя помощниками.

«То есть, картинка непрерывно идет в реальном времени, трансляция на командный пункт батальона и уже дальше вышестоящему начальнику. Мы работаем на БШПД, либо оптоволокно, интернет Министерства обороны. Starlink, да, Starlink неэффективен, ушел», - рассказывает Погонец.

На крылья Сокола нанесены красные звезды - чтобы свои не сбили. На этом видео, как раз тот момент, когда российский перехватчик вовремя увидел обозначения и быстро ушел от столкновения.

Беспилотник «Сокол-И» сделан из пенопласта и без боевой части весит в два раза меньше, чем одна бронеплита от бронежилета. Конструкция максимально простая и здесь уже идет чистая экономика. Получается, что мы своими дешевыми птичками массово сбиваем более дорогие птицы неприятеля и наносим врагу не только физический, но и материальный урон.

В современной войне тактическое преимущество получает тот, чье оружие экономически эффективнее. И тут получается, что наш пенопластовый самолетик сбивает украинские дроны, которые ВСУ закупает за огромные средства. Стоимость которых в переводе на наши деньги от 5 до 15 миллионов рублей.