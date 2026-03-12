Зенитчик рассказал, как его подразделение сбило 19 дронов ВСУ

Стрелки-зенитчики на Красноармейском направлении работают дерзко и эффективно. Они несут службу на постах воздушного наблюдения - ПВН. Эта аббревиатура прочно вошла в армейский лексикон. Функционал этих бойцов - следить за небом и вовремя уничтожать дроны неприятеля.

Владимир Варламов - самый опытный ПВНщик в своем подразделении. Воюет давно. В свое время даже сбил украинский вертолет из ПЗРК. Сейчас поражать мелкие коптеры предпочитает из ручного пулемета Калашникова.

«Начинаешь работать где-то метров со ста. Я всегда беру маленько на опережение, потому что скорость пули, скорость ветра и скорость летящей цели. Очень много людей, которые благодарят. Потому что мы в первый день до обеда сбили 19 штук их», - поделился Варламов.

Вражеский беспилотник либо взрывается в небе после точного попадания, либо сбитый падает на землю. Таких трофеев уже некуда девать, говорят бойцы 2-й зенитной ракетной батареи «Верба» 35-й бригады группировки «Центр».

«Сбит утром. Это "мини-вампир". Это мы называем, так скажем, внук "Бабы-яги"», - сказал военнослужащий.

ПВН расположены по всему фронту и в ближнем тылу. Стрелки-зенитчики помогают штурмовым подразделениям расширять зону контроля.

Со стороны Красноармейска и Димитрова наши войска движутся на северо-запад - в сторону Доброполья и границы ДНР. Наносится поражение противнику в районе Белицкого и Новоалександровки. А также Гришино, которое является узловым пунктом украинской обороны на этом участке. Потеря этого села лишит ВСУ удобного рубежа прикрытия вдоль реки Гришинка, где враг не успел обустроить полноценную линию обороны.

Чуть севернее наша армия наносит удары в районе Золотого Колодезя и Новопавловки. После взлома обороны на этих участках фронта можно будет идти дальше на север, в сторону Славянской-Краматорской агломерации, которая является генеральной линией обороны ВСУ в Донбассе.



Также сняты кадры в районе Красноармейска, когда в Донбассе еще лежал снег. Российские воины отражают массовый налет дронов ВСУ. Большинство из них на оптоволокне. Они, в отличие от тех, что на радиоуправлении, менее поворотливые. Летят как жирные мухи и становятся легкой добычей для опытных стрелков.

«У нас есть несколько точек, несколько постов. Например, мы сегодня здесь отработали, противник знает, что мы здесь, начинает облетать. Мы переходим на другую точку и там начинаем работать, также сбиваем», - рассказал стрелок-зенитчик Сергей Ясев.

Работы у стрелков-зенитчиков очень много. Однажды за неделю семь ящиков патронов настреляли. Их можно назвать охотниками за охотниками. Сидят в засаде и ждут добычу. Настолько уже руку набили, что с первого выстрела научились попадать.

В основной массе по ударным «птичкам» стреляют сейчас из охотничьих ружей 12-го калибра, но профессионалы из пунктов воздушного наблюдения предпочитают автоматы и пулеметы Калашникова. Дальность стрельбы больше и убойная сила выше.

В условиях постоянной угрозы с воздуха без ПВН не возможно никакое передвижение техники и личного состава. И вообще любая логистика была бы затруднена, если б ни они.

Ранее дроноводы раскрыли тактику перехвата украинских БПЛА. По словам наших военнослужащих, чтобы сбить дрон самолетного типа, хватает четырех беспилотников.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.