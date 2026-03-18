Средства ПВО сбили над регионами России 32 украинских БПЛА

Средства ПВО перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа в период с 14:00 до 22:00 по московскому времени. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что 13 вражеских дронов сбили над территорией Краснодарского края. Такое же количество БПЛА уничтожили над Крымом.

Кроме того, три беспилотника перехватили над Адыгеей. Над акваторией Черного моря также сбили три вражеских дрона.

В военном ведомстве ранее сообщили, что с 20.00 16 марта до 07.00 17 марта дежурные средства противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 206 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Такие данные содержатся в утренней сводке.

При этом 62 дрона были сбиты над территорией Брянской области, 43 - над столичным регионом, включая 40 БПЛА, которые направлялись на Москву. Над Краснодарским краем российские военные уничтожили 28 аппаратов, 18 - над Республикой Крым и 12 - над Смоленской областью.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.