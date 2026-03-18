МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Средства ПВО сбили над регионами России 32 украинских БПЛА

Наибольшее число беспилотников перехватили над Краснодарским краем и Крымом.
18-03-2026 22:48
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Средства ПВО перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа в период с 14:00 до 22:00 по московскому времени. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что 13 вражеских дронов сбили над территорией Краснодарского края. Такое же количество БПЛА уничтожили над Крымом.

Кроме того, три беспилотника перехватили над Адыгеей. Над акваторией Черного моря также сбили три вражеских дрона.

В военном ведомстве ранее сообщили, что с 20.00 16 марта до 07.00 17 марта дежурные средства противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 206 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Такие данные содержатся в утренней сводке.

При этом 62 дрона были сбиты над территорией Брянской области, 43 - над столичным регионом, включая 40 БПЛА, которые направлялись на Москву. Над Краснодарским краем российские военные уничтожили 28 аппаратов, 18 - над Республикой Крым и 12 - над Смоленской областью.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.

#Россия #Минобороны РФ #пво #бпла #ВСУ #атака #уничтожение
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 