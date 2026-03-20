NYT: японские политики ужаснулись после слов Трампа о Перл-Харборе

Одни японцы посчитали заявление американского лидера неуместным, а другие разозлились на Такаити за ее молчание.
Виктория Бокий 20-03-2026 18:51
© Фото: Aaron Schwartz, Pool via CNP, Keystone Press Agency, Globallookpress

Многие японские политики и ученые ужаснулись после того, как президент США Дональд Трамп напомнил им о Перл-Харборе во время встречи с премьером Японии Санаэ Такаити. Об этом сообщает американская газета The New York Times.

«Многие японские ученые, политики и комментаторы были в ужасе», - говорится в материале издания.

Как пишут авторы статьи, одни японцы посчитали неуместным возвращение к «болезненной главе Второй мировой войны», другие разозлились на Такаити за ее молчание. Кроме того, многие после слов Трампа выразили обеспокоенность, что ситуация может навредить отношениям между Японией и США.

Напомним, Дональд Трамп во время встречи с Санаэ Такаити, отвечая на вопрос журналиста о том, почему Вашингтон не предупредил союзников о планах атаковать Иран, сказал, что хотел «эффекта неожиданности». Тут же он задал встречный вопрос о Перл-Харборе.

Напомним, поводом для вступления Соединенных Штатов во Вторую мировую войну стало нападения Японии на американскую базу Перл-Харбор. Это событие стало кульминацией в ухудшении отношений между США и Японией.

#сша #Япония #Дональд Трамп #Перл-Харбор #санаэ такаити
