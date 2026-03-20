Лукашенко допустил продажу белорусского рудника США за $3 млрд

США раздумывают над покупкой белорусского рудника. Об этом по итогам переговоров с американской делегацией заявил президент страны Александр Лукашенко. Примерная стоимость сделки - $3 млрд, но не исключено, что Вашингтону придется раскошелиться на большее, предупредил президент Белоруссии.

«Думают, но $3 млрд - это минимум, а правительство посчитает запасы, еще чего-то. Это будет дороже», - цитирует агентство БелТА слова белорусского лидера.

Впервые о возможной продаже американской стороне белорусского рудника Лукашенко сообщил в декабре 2025 года на заседании Всебелорусского народного собрания. Говоря о возможной сделке, он упомянул, что Штаты богатые, но не хотят платить «нормальные деньги, а все хотят бесплатно».

Накануне Александр Лукашенко провел переговоры со спецпосланником президента США по Белоруссии Джоном Коулом. В ходе диалога он заявил, что США ведут войну против друзей республики. Лукашенко предложил откровенно и по существу обсудить проблематику Ближнего Востока, отметив готовность говорить о глобальных и региональных проблемах.