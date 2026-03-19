Лукашенко заявил, что США воюют против друзей Белоруссии

Сегодня в Минске прошли переговоры Белоруссии и США.
Виктория Бокий 19-03-2026 15:36
© Фото: Russian Foreign Ministry's offi, Keystone Press Agency, Globallookpress

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с американской делегацией заявил, что Соединенные Штаты ведут войну против друзей республики. Об этом сообщает агентство БелТА.

Белорусский лидер предложил откровенно и по существу обсудить проблематику Ближнего Востока. Он отметил, что готов говорить о региональных и глобальных проблемах, а не только об Украине.

«Думаю, моя точка зрения по глобальным проблемам, особенно по ситуации на Ближнем Востоке, будет важна для вас, поскольку вы воюете против наших друзей. И я готов откровенно поговорить на эту тему», - сказал Лукашенко.

Напомним, американская делегация во главе со спецпосланником президента США по Белоруссии Джоном Коулом прибыла на переговоры в Минск сегодня утром. По последней информации, встреча уже завершилась.

Ранее сообщалось, что Пентагон просит у Белого дома одобрить запрос на выделение более $200 млрд из бюджета конгресса для финансирования вооруженной операции в Иране. Известно, что часть этих денег планируют направить на срочное увеличение производства ключевых видов вооружения.

#белоруссия #сша #Ближний Восток #Иран #Александр Лукашенко #минск #встреча
