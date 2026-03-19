Десантники поразили живую силу и технику ВСУ под Красноармейском

Подразделения беспилотных систем Воздушно-десантных войск наносят удары по позициям ВСУ на Красноармейском направлении в ДНР, уничтожая технику и живую силу противника. Кадрами боевой работы поделилось Министерство обороны России.

Активно задействованы ударные FPV-дроны, управляемые по оптоволоконным каналам связи. Это позволяет сохранять устойчивое управление даже в условиях противодействия средств радиоэлектронной борьбы. Координация между разведывательными и ударными беспилотниками осуществляется с помощью отечественных средств связи. Благодаря этому операторы могут оперативно выявлять цели и наносить точечные удары.

По данным военных, в ходе вылетов были обнаружены и поражены замаскированная в лесополосе самоходная артиллерийская установка, а также автомобильная и бронированная техника, в том числе иностранного производства. Кроме того, уничтожены квадроциклы с личным составом и наземные робототехнические комплексы, используемые для подвоза боеприпасов.

Объективный контроль подтвердил поражение всех выявленных целей. Расчеты БПЛА работают круглосуточно, нанося удары по укреплениям, пунктам управления дронами и другим ключевым объектам противника на наиболее сложных участках.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.