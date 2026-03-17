Расчет М-46 смешал с землей укрепления ВСУ на Днепропетровском направлении

Огонь велся с закрытой огневой позиции с дистанции более 19 километров.
17-03-2026 11:45
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллерийские подразделения 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ на Днепропетровском направлении. Об этом сообщило Минобороны России.

Цель была выявлена в ходе аэроразведки - операторы беспилотных систем зафиксировали скопление живой силы противника на оборудованной позиции. Получив точные координаты, артиллеристы оперативно подготовили 130-мм пушку М-46 к работе и заняли огневую позицию.

Перед началом стрельбы расчет принял меры защиты от вражеских FPV-дронов, после чего приступил к выполнению задачи. Огонь велся с закрытой позиции на дальности свыше 19 километров. Серией залпов осколочно-фугасными снарядами были поражены все выявленные цели. После выполнения задачи артиллеристы замаскировали орудие и укрылись в блиндаже, чтобы избежать ответного удара.

В группировке отмечают, что такие расчеты работают круглосуточно. Они наносят удары по артиллерии противника, укреплениям, пунктам управления БПЛА, технике и живой силе.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#артиллерия #спецоперация #М-46 #Днепропетровское направление
