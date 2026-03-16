В дептрансе Москвы призвали водителей не спешить со сменой резины

Жителям столичного региона лучше не торопиться со сменой автомобильной резины на летнюю. Стоит повременить и с катанием на мотоциклах. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

«Напоминаем, что еще рано выезжать на мотоциклах, а автомобилистам - менять зимние шины на летние. Плюсовая температура еще неустойчива», - сообщили в дептрансе.

Кроме того, представители ведомства предупредили водителей о локальных затруднениях движения в центре города, на Третьем транспортном кольце, московской кольцевой и взлетных магистралях по направлению в область, пишет 360.ru.

Сегодня в Москве может быть побит многолетний температурный рекорд, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он допустил, что столбики термометров могут подняться до +11 градусов, осадков не прогнозируется. Это будет уже четвертый температурный рекорд в столице в этом марте, напомнил синоптик.

Солнце будет пригревать москвичей до конца недели. Потом погода незначительно ухудшится. При этом к выходным сугробы уменьшатся до 20-22 сантиметров, а к концу марта на земле останется не больше шести сантиметров снега, пообещал Тишковец. Что касается полного схода снежного покрова, то это произойдет не ранее второй декады апреля, рассказали метеорологи ранее.