МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В дептрансе Москвы призвали водителей не спешить со сменой резины

В столичном дептрансе предупредили водителей о сложностях с трафиком на ТТК, МКАД и вылетных магистралях по направлению в область.
Ян Брацкий 16-03-2026 11:13
© Фото: Илья Наймушин, РИА Новости

Жителям столичного региона лучше не торопиться со сменой автомобильной резины на летнюю. Стоит повременить и с катанием на мотоциклах. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

«Напоминаем, что еще рано выезжать на мотоциклах, а автомобилистам - менять зимние шины на летние. Плюсовая температура еще неустойчива», - сообщили в дептрансе.

Кроме того, представители ведомства предупредили водителей о локальных затруднениях движения в центре города, на Третьем транспортном кольце, московской кольцевой и взлетных магистралях по направлению в область, пишет 360.ru.

Сегодня в Москве может быть побит многолетний температурный рекорд, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он допустил, что столбики термометров могут подняться до +11 градусов, осадков не прогнозируется. Это будет уже четвертый температурный рекорд в столице в этом марте, напомнил синоптик.

Солнце будет пригревать москвичей до конца недели. Потом погода незначительно ухудшится. При этом к выходным сугробы уменьшатся до 20-22 сантиметров, а к концу марта на земле останется не больше шести сантиметров снега, пообещал Тишковец. Что касается полного схода снежного покрова, то это произойдет не ранее второй декады апреля, рассказали метеорологи ранее.

#Москва #в стране и мире #Автомобили #Погода #Весна #шиномонтаж #мотосезон
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 