Диабет в России может превратиться в эпидемию

Показатели заболеваемости сахарным диабетом за 2025 год вызывают серьезную обеспокоенность. Об этом 20 марта сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора. По ее мнению, болезнь грозит превратиться в эпидемию.

По словам вице-премьера, которые приводит ТАСС, сахарный диабет продолжает распространяться. Голикова связала это с поведением и неправильными пищевыми привычками населения.

Специалисты Университета Кентукки сообщили 4 марта, что сахарный диабет не только влияет на уровень глюкозы в крови, но и значительно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно их исследованию, у людей с диабетом более чем в два раза выше риск развития атеросклероза, который характеризуется образованием бляшек в артериях.

Директор НМИЦ эндокринологии имени академика И.И. Дедова Минздрава России, заслуженный врач РФ, академик РАН Наталья Мокрышева сообщала ранее, что общее число людей с диабетом в России может достигать 12 миллионов. При этом только половине из них поставлен диагноз.

По данным Росстата, в стране зарегистрировано более 5,6 миллиона пациентов с сахарным диабетом. Однако, по оценкам НМИЦ эндокринологии, фактическое число больных может быть вдвое больше - около 12 миллионов. Это означает, что около 6,4 миллиона человек живут с диабетом, не подозревая об этом и не получая необходимого лечения.