В Минздраве назвали реальное число россиян с диабетом

Общее число заболевших диабетом в РФ может составлять около 12 млн, заявила ТАСС директор НМИЦ эндокринологии им. академика И.И. Дедова Минздрава России, заслуженный врач РФ, академик РАН Наталья Мокрышева. При этом диагноз поставлен менее чем половине из них.

По данным Росстата, в стране более 5,6 млн пациентов с сахарным диабетом. По оценкам НМИЦ эндокринологии, реальное число больных может быть вдвое больше - около 12 млн, сказала Мокрышева. Это значит, что около 6,4 млн человек живут с диабетом, но не знают об этом и не получают лечения.

Врач уточнила, что острые осложнения сахарного диабета связаны с внезапным повышением или понижением уровня глюкозы в крови. Это приводит к кислородному голоданию мозга и периферических тканей, а также резко изменяет обмен веществ. Для такого состояния нужна срочная медицинская помощь.

Не менее опасными являются и хронические осложнения, которые развиваются постепенно при долгом высоком уровне глюкозы. Обычно они проявляются через 10-15 лет после постановки диагноза. Раннее выявление и лечение диабета предотвращают серьезные проблемы с нервной системой, глазами, почками, сосудами ног и чувствительностью конечностей.

По инициативе Всемирной организации здравоохранения и Международной диабетической федерации 14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Этот день учрежден в 1991 году.

Для профилактики диабета второго типа нужно периодически сдавать кровь на сахар и вести активный образ жизни, рассказала ранее врач-терапевт Надежда Чернышова. При повышенном уровне сахара следует сразу же обследоваться.