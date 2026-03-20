Штурман «Маршала Шапошникова» рассказал о сложнейших участках похода

Корреспондент «Звезды» Николай Кугук пообщался с командиром штурманской боевой части фрегата «Маршал Шапошников» Федором Шуляховским. Он рассказал съемочной группе о самых сложных навигационных участках на протяжении полугодового похода корабля.

«Порт, который показался наиболее сложным - это Вишакхапатнам в Индии. Заход в устье реки и следование по ней. И второй, не менее легкий заход - это река Янгон, Республика Мьянма», - признался Шуляховский.

Фрегат вернулся в порт приписки, во Владивосток. Военных моряков встретили у родной причальной стенки громогласным троекратным приветствием. Поздравления с успешным выполнением поставленных задач были сделаны под аккомпанемент оркестра.

Торжественную речь произнес командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина. Он напомнил, что за шесть лет фрегат прошел более 25 тысяч миль, два океана и пять морей. Также адмирал подчеркнул, что экипаж «Маршала Шапошникова» выступил достойными представителями России в далеких портах.

