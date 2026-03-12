Моряки ТОФ рассказали о нюансах дозаправки на ходу фрегата «Маршал Шапошников»

Моряки Тихоокеанского флота проводят дозаправку фрегата «Маршал Шапошников» на ходу не впервые. Сложностей не возникает, однако в такие моменты важно помнить о технике безопасности.

«Топливо - опасная жидкость, которая легко воспламеняется. Поэтому выставляется пожарный караул. Запрещено какое-либо курение, виды работ с пламенем, искрами и так далее», - рассказал помощник командира фрегата «Маршал Шапошников» Дмитрий Березовский.

Огонь - не единственная опасность при передаче жидких грузов. В море и качка, и погода быстро меняется. Для успешной заправки экипажам приходится работать с ювелирной точностью.

«Мы работаем с разными проводниками. С деталями, с которыми может произойти разное в любой момент. К примеру, зажать шкерт об железо, или же произойдет недостаточное натяжение каната, или же, наоборот, сильное натяжение. Это не всегда получается предсказать, бывают трудности. Однако с учетом слаженности нашего экипажа таких трудностей не возникает», - поделился старший горнист боцманской команды фрегата «Маршал Шапошников» Дмитрий Сентемов.

Уже в сумерках экипаж фрегата отдает топливный шланг обратно на танкер. Корабли развязываются и перестраиваются обратно в походный строй. Дозаправка успешно выполнена.

Напомним, отряд Тихоокеанского флота вышел в поход для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В рамках предстоящих мероприятий отряд кораблей ТОФ проводит в АТР ряд учений и совершает деловые заходы в порты дружественных стран.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.