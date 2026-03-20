Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам

Президент России Владимир Путин поздравил соотечественников-мусульман с праздником Ураза-байрам. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Поздравляю российских мусульман с праздником Ураза-байрам, завершающим священный месяц Рамадан», - говорится в обращении главы государства на сайте Кремля.

Наш президент также поблагодарил последователей ислама, которые сражаются за свободу и независимость России. Он напомнил, что мусульмане с уважением относятся к историческим и духовным традициям предков и вносят особый вклад в развитие общества.

Ураза-байрам ("Праздник разговения") - мусульманский праздник в честь окончания поста, который держат в священный месяц Рамадан. Пост в 2026 году проходил с вчера 18 февраля до вечера 19 марта: в этот период нельзя было есть и пить от рассвета до заката.

