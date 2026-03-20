Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам

Российский лидер также поблагодарил последователей ислама, которые сражаются за свободу и независимость России.
Дарья Ситникова 20-03-2026 01:05
© Фото: Kremlin Pool, via Global Look Press, Global Look Press

Президент России Владимир Путин поздравил соотечественников-мусульман с праздником Ураза-байрам. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Поздравляю российских мусульман с праздником Ураза-байрам, завершающим священный месяц Рамадан», - говорится в обращении главы государства на сайте Кремля.

Наш президент также поблагодарил последователей ислама, которые сражаются за свободу и независимость России. Он напомнил, что мусульмане с уважением относятся к историческим и духовным традициям предков и вносят особый вклад в развитие общества.

Ураза-байрам ("Праздник разговения") - мусульманский праздник в честь окончания поста, который держат в священный месяц Рамадан. Пост в 2026 году проходил с вчера 18 февраля до вечера 19 марта: в этот период нельзя было есть и пить от рассвета до заката.

Путин ранее поздравил российскую паралимпийскую сборную с невероятным участием в Играх 2026 года в Италии. Глава государства особо отметил, что наши спортсмены наглядно продемонстрировали всему миру, что соответствуют духу паралимпизма - вдохновлять и восхищать весь мир.

#Россия #Путин #поздравление #мусульмане #ураза-байрам
