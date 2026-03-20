Сборная России объявила окончательный состав на игры с Никарагуа и Мали

Тренерский штаб сборной России по футболу объявил окончательный состав на мартовские тренировочные сборы, в ходе которых подопечные Валерия Карпина проведут товарищеские матчи с соперниками из Никарагуа и Мали. В итоговой заявке 31 фамилия. Это сильнейшие на сегодняшний день российские игроки, выступающие за различные клубы РПЛ.

В составе сборной также двое наших легионеров. Это вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов и полузащитник «Монако» Александр Головин. Полный поименный список с указанием амплуа игроков представлен на официальном сайте Российского футбольного союза.

Россиянам предстоит сыграть 27 и 31 марта. Первая встреча с Никарагуа состоится на стадионе в Краснодаре, вторая с Мали - в Санкт-Петербурге. В прошлом году сборная сыграла десять товарищеских матчей. Были крупно обыграны Гренада, Замбия, Боливия и Белоруссия. Уступили российские футболисты только чилийцам. С остальными свели игру вничью.