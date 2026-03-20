Сборная России объявила окончательный состав на игры с Никарагуа и Мали

Подопечные Валерия Карпина сыграют с Никарагуа и Мали 27 и 31 марта соответственно, игры пройдут в Краснодаре и Санкт-Петербурге.
Ян Брацкий 20-03-2026 12:31
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Тренерский штаб сборной России по футболу объявил окончательный состав на мартовские тренировочные сборы, в ходе которых подопечные Валерия Карпина проведут товарищеские матчи с соперниками из Никарагуа и Мали. В итоговой заявке 31 фамилия. Это сильнейшие на сегодняшний день российские игроки, выступающие за различные клубы РПЛ.

В составе сборной также двое наших легионеров. Это вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов и полузащитник «Монако» Александр Головин. Полный поименный список с указанием амплуа игроков представлен на официальном сайте Российского футбольного союза.

Россиянам предстоит сыграть 27 и 31 марта. Первая встреча с Никарагуа состоится на стадионе в Краснодаре, вторая с Мали - в Санкт-Петербурге. В прошлом году сборная сыграла десять товарищеских матчей. Были крупно обыграны Гренада, Замбия, Боливия и Белоруссия. Уступили российские футболисты только чилийцам. С остальными свели игру вничью.

#Спорт #в стране и мире #Футбол #мали #сборная #Карпин #Никарагу
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
