Тренер Кафанов: у Сафонова практически нет слабых мест

По словам тренера вратарей сборной России, Сафонов после победы в финале Межконтинентального кубка стал игроком №1 в «ПСЖ».
Глеб Владовский 19-12-2025 02:05
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

У отбившего четыре из пяти мячей во время серии пенальти в финале турнира Международной федерации футбольных ассоциаций Матвея Сафонова практически нет слабых мест, его можно сравнить с топ-голкиперами Европы. Об этом заявил «Звезде» тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов.

«Если сравнивать Матвея с такой когортой (топовых - Прим. ред.) голкиперов, то он очень близок к ним. Потому что у него тоже нет практически слабых мест», - отметил собеседник телеканала.

Кафанов добавил, что после победы Сафонов стал игроком №1 в «ПСЖ». Россиянин шел к этому долгое время.

«Матвей довольно долго уже просидел на скамейке запасных, и, я думаю, он голодный до побед, до матчей, он еще много будет приносить радости болельщикам "ПСЖ", нашим болельщикам», - сказал тренер.

Кафанов подчеркнул, что Сафонов сделал очень много для России и вратарской школы нашей страны.

Ранее тренер рассказал, что россиянин сумел отбить столько мячей во время серии пенальти благодаря хладнокровию и заранее продуманной схеме, по которой можно было определить, кто и как будет пробивать голы.

#наш эксклюзив #вратарь #голкипер #Матвей Сафонов #Виталий Кафанов
