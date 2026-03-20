ФСБ предотвратила подрыв автомобиля у администрации ДНР

Сотрудники ФСБ России в Донецкой Народной Республике задержали российского гражданина 1973 года рождения, завербованного спецслужбами Украины. Он должен был взорвать самодельную бомбу в районе администрации города.

Подозреваемый связался с представителем украинских спецслужб через Telegram, говорится в сообщении ЦОС ФСБ. Дальше по его заданию он забрал из схрона компоненты самодельного взрывного устройства, докупил недостающие элементы, а потом собрал его и хранил у себя дома.

Задачей было взорвать автомобиль одного из чиновников администрации ДНР, говорится в сообщении. Во время подготовки исполнителя задержали. У него нашли взрывное устройство на основе гексогена массой 3 500 граммов с поражающими элементами, электродетонатор и пульт дистанционного управления.

Задержанный признал, что жертвами взрыва могли стать случайные мирные люди. И добавил, что Украина использовала его как расходный материал.

Следственный отдел УФСБ России по ДНР возбудил уголовные дела по статьям о покушении на совершение террористического акта, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Фигуранту дела грозит наказание до пожизненного лишения свободы.

В Крыму предотвратили попытку подрыва автомобиля сотрудника Минобороны РФ. ФСБ сообщила, что 39-летний житель Севастополя связался с представителем украинской террористической организации и получил задание заложить взрывное устройство под автомобиль военнослужащего.