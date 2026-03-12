МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного военного в Крыму

Куратор предоставил задержанному данные о тайнике со взрывчаткой и другим оборудованием.
Глеб Владовский 12-03-2026 10:23
В Республике Крым сотрудники правоохранительных органов предотвратили попытку подрыва автомобиля высокопоставленного сотрудника Минобороны РФ. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

«39-летний житель Севастополя... инициативно установил и поддерживал контакт с представителем запрещенной в России террористической организации, действующей под контролем спецслужб Украины... Он получил задание ликвидировать военнослужащего ВС РФ путем закладки под его автомобиль СВУ», - говорится в пресс-релизе ведомства.

Отмечается, что куратор передал подозреваемому данные о тайнике со взрывчаткой. Довести задуманное до конца фигурант не смог.

Возбуждено уголовное дело по статье Госизмена. Подозреваемого заключили под стражу. Ему грозит пожизненный тюремный срок.

