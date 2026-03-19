Синоптик предрек аномальное тепло в Москве 19 марта

Воздух в Москве 19 марта прогреется до +10...+13°С, что является температурной аномалией для этого месяца. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Погоду в аномально теплый день в столице будет определять антициклон, отметил синоптик. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью от 1 до 6 м/с. Вечером показания барометров снизятся до 749 мм рт. ст.

Специалист также сделал прогноз относительно исчезновения сугробов в Москве. Накануне, 18 марта, Тишковец заявил, что к началу апреля снежный покров в городе практически полностью растает. Это произойдет примерно на две недели раньше обычного. В результате теплой погоды высота снежного покрова сократится с 28-30 см до 0-2 см к концу марта.

Весной, когда тает снег, аллергики могут столкнуться с ухудшением состояния, рассказала ранее врач. В этот период на поверхность выходят частицы почвы, пыль, растительные остатки и органические вещества, которые накопились за зиму. В таких условиях активно размножаются разные микроорганизмы, включая плесневые грибы.