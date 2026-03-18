Россиянам объяснили, как таяние снега влияет на аллергиков

Страдающим аллергией может стать плохо ранней весной, когда снег начинает таять. В это время на поверхность выходят накопившиеся за зиму частицы почвы, пыль, растительные остатки и продукты разложения органики. В этой среде активно размножаются разные микроорганизмы, включая плесневые грибы, объяснила RT заведующая Консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы Минздрава России, врач-аллерголог-иммунолог и кандидат медицинских наук Анна Усачева.

Врач отметила, что ранней весной аллергические реакции часто связаны со спорами плесневых грибов. Кроме того, в этот период возрастает концентрация пыли. Частицы и споры легко поднимаются в воздух, они могут попасть в дыхательные пути человека. У людей с чувствительностью к плесневым грибам или бытовым аллергенам это может вызвать аллергические реакции.

Самыми распространенными симптомами являются заложенность носа, чихание, водянистые выделения из носа, зуд в носу и глазах, слезотечение и иногда сухой кашель. У пациентов с бронхиальной астмой контакт с аллергенами может привести к усилению кашля, свистящему дыханию и ощущению нехватки воздуха.

Весной пыльцу может занести из теплых регионов, где сезон цветения уже начался. Это может вызвать аллергические симптомы у людей с поллинозом раньше обычного.

Для снижения риска аллергических реакций в ветреную и сухую погоду специалист порекомендовала ограничить длительные прогулки в местах с открытой землей и прошлогодней листвой. После возвращения с улицы важно умываться, промывать нос солевыми растворами и менять одежду, чтобы удалить аллергены с кожи и слизистых.

Также рекомендуется регулярно проводить влажную уборку в доме и проветривать помещения для уменьшения концентрации пыли. Пациентам с аллергическим ринитом или бронхиальной астмой следует продолжать назначенную врачом базовую терапию, подчеркнула Усачева.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный рассказал «Звезде», что пик цветения деревьев приходится на середину весны. Березовая пыльца начинает распространяться примерно в конце апреля и может сохраняться до середины мая, охватывая все майские праздники. Однако сама пыльца, независимо от вида дерева, начинает появляться уже с середины февраля и содержит те же аллергены.