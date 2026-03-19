ФБР завело дело на раскритиковавшего операцию США в Иране чиновника

ФБР инициировало расследование в отношении бывшего главы центра по борьбе с терроризмом Джо Кента, сообщает CBS News. До этого он уволился, заявив о несогласии с военной кампанией против Ирана.

Кент занимал должность в аппарате директора национальной разведки США. Федеральное бюро расследований начало проверку по подозрению в разглашении секретных данных. Источники телеканала уточнили, что следствие началось до того, как Кент подал в отставку на этой неделе. ФБР воздержалось от комментариев по поводу деталей расследования.

Кент написал заявление 16 марта. В письме с объяснением своего решения он утверждал, что Иран не представлял непосредственной угрозы для США. Кент предположил, что война началась под давлением со стороны Израиля.

Ранее сообщалось также, что военные из окружения президента Дональда Трампа предложили ему несколько вариантов окончания конфликта с Ираном на случай, если он решит прекратить военные действия. Источники отметили, что временные рамки конфликта сейчас не установлены.

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон 10 марта высказал предположение, что в случае неудачи военной операции против Ирана президент США может возложить ответственность на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Агентство Reuters сообщало данные американской разведки о том, что изменений в курсе Ирана не предвидится, а текущий политический режим не находится на грани кризиса.