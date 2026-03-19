Во Львовской области беспилотник ударил по главному управлению СБУ

В Львовской области был нанесен удар по зданию главного управления Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщил глава местной областной военной администрации Максим Козицкий.

«Беспилотник атаковал главное управление СБУ во Львовской области», - приводит его слова Life.ru.

Есть разрушения. Дополнительной информации на данный момент нет.

Ранее стало известно, что Словакия прекратит поставки электричества на Украину с первого мая 2026 года. Соответствующее уведомление пришло от Словацкого системного оператора (SEPS).



До этого в Еврокомиссии призвали Киев сбавить тон после угроз Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Зеленский перешел все красные линии.