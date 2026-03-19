В кубинских школах будут преподавать русский язык как первый иностранный

Российская и кубинская стороны договорились развивать сотрудничество в сфере образования.
Дарья Ситникова 19-03-2026 21:17
© Фото: Jürgen Schwenkenbecher, picture alliance, Global Look Press

Русский язык будут преподавать в школах Кубы как первый иностранный с 2026/27 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

«Стороны договорились о включении русского языка в образовательную программу школ Республики Куба в качестве первого иностранного языка с 2026/27 учебного года», - сказано в материале.

Российская и кубинская стороны договорились развивать сотрудничество по таким направлениям, как среднее профессиональное образование и обмен опытом работы с детьми ограниченными возможностями здоровья. Ко всему этому, будет развиваться сотрудничество в наработке в сфере цифровизации.

Министр транспорта РФ Андрей Никитин ранее заявил, что вопрос авиасообщения с Кубой сейчас прорабатывается. Все зависит от возможности заправки самолетов.

С его слов, есть два варианта заправки. Первый - на Кубе, если решится ситуация с топливом, а второй - в точке дозаправки, которая будет находится в России.

#Россия #школа #образование #Куба #русский язык #Сотрудничество
