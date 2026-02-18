Министр транспорта РФ: вопрос авиасообщения с Кубой находится в проработке

Вопрос авиасообщения с Кубой сейчас прорабатывается. Все зависит от возможности заправки самолетов. Об этом сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

«Это зависит от того, где мы сможем заправляться. Пока это в проработке», - сказал он журналистам.

Министр отметил, что есть два варианта заправки. Первый - на Кубе, если решится ситуация с топливом, а второй - в точке дозаправки, которая будет находится в России.

Сегодня, 18 февраля, в Кремле состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей. С российской стороны в переговорах участвовали глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Наш президент выразил солидарность с Кубой и подчеркнул, что Россия считает неприемлемыми новые ограничительные меры США в отношении Гаваны. Путин также отметил, что пригласил главу МИД не только в официальном качестве, но и как специального представителя кубинского лидера.