В Москве открывается выставка «Потомки Чингисхана. Русь и мир»

Выставка «Потомки Чингисхана. Русь и мир» позволит взглянуть на прошлое как на сложное переплетение культур, традиций и человеческих судеб.
Анна Полякова 19-03-2026 19:59
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Изящная фляга-сулея, подарок русскому царю Алексею Михайловичу от касимовского царевича, тяжелый металлический науз и другие вещи, которые когда-то пересекли границы государств и культур, сегодня меняют наше представление о самой истории. Более 150 экспонатов из ведущих отечественных музеев, библиотек и частных собраний. Здесь и предметы придворного быта, и редчайшие рукописи, среди которых сочинение, созданное при дворе касимовского царя Ураз-Мухаммеда.

Среди экспонатов — подлинные реликвии. Есть и те, которые до этого ни разу не выставлялись. В каждом предмете — многообразие русско-ордынских связей, их влияние на традиции, торговлю, декоративно-прикладное и монументальное искусство и политику. Особое внимание на выставке уделено дарам, которыми обменивались потомки Чингисхана и русские государи.

Одной из важнейших частей русско-ордынских отношений были династические браки. Известно, что русские князья нередко женились на представительницах рода Чингисхана. Связь с родом Чингисхана была своего рода политическим ресурсом.

Русь активно включалась в эту систему представлений о власти. Со временем роли поменялись — история развернулась зеркально: потомки великих завоевателей стали частью новой политической системы — участвовали в военных походах, придворных церемониях и постепенно вошли в состав русской знати. Выставка предлагает взглянуть на русско-ордынские отношения иначе.

По словам кураторов, выставка «Потомки Чингисхана. Русь и мир» не просто показывает многословность истории. Она позволяет взглянуть на прошлое без стереотипов: не как на череду конфликтов, а как на сложное переплетение культур, традиций и человеческих судеб, которое во многом определило облик современной России.

Ровно месяц назад археологи показывали, как проходит большая реставрация знаменитого Ханского дворца в Бахчисарае. Известно, что этот дворец долгое время был обителью ханской династии, пережил Крымскую войну, был резиденцией императрицы, а позже принимал именитых гостей, серди которых был Пушкин, Жуковский, Раевский.

