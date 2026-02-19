Археологи рассказали о реставрации знаменитого Ханского дворца в Крыму

В Бахчисарае проходит большая реставрация знаменитого Ханского дворца. Строители завершили один из знаковых этапов работ - восстановили Соколиную башню. Это самое высокое здание исторического комплекса. Реконструкция здесь полностью закончена, осталось только прибраться. Историки расходятся во мнении, для чего была создана башня - для воспитания охотничьих птиц Великого Хана, или была местом живописных прогулок самых изящных дам ханского двора. Наталья Королева, руководит реставрацией и рассказывает, как педантично специалисты подошли восстановлению всех деталей того времени.

«Этот потолок воссоздан, но воссоздан он в том виде, в котором существовал изначально. Это только ручная работа, это дерево, и это краски тоже, которые максимально приближены к составам, которые использовались в то время», - рассказала руководитель дирекции по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры Наталья Коротаева.

История Крымского ханства начинается с середины XIV века. Тогда же начиналось возведение стен великого сооружения. И век от века Хан-Сарай прирастал различными зданиями. До наших дней сохранились лишь шестнадцать из них. Отреставрированы - двенадцать.

«Буквально в каждом помещении мы вскрываем потолок. Конечно, это дерево, которое со временем значительно разрушилось, местами сгнило, местами поедено жучком-короедом», - сетует Коротаева.

Конструкции дворца со временем утратили былую монументальность. Сказались и грубые реставрации украинского периода. Чтобы окончательно не потерять древнее наследие, стены были укрыты консервационным слоем штукатурки. Теперь по сантиметру, со скальпелем в руках специалисты вновь являют былую красоту дворца.

«Тона не выцвели. Сама краска была сильно деструктированная, если при малейшем касании или неловком движении она просто рассыпалась и уходила. То есть после того, как мы закрепили, тем более после закрепления тон проявляется, он становится более ярким. На уже загрунтованной поверхности мы начинали тонировочную работу. И воссоздали полностью исторический цвет», - объяснил художник-реставратор Евгений Малыханов.

Стены хранят память сразу о нескольких периодах жизни дворца. Реставраторы обнаружили несколько разных слоев отделки, относящихся к ханскому периоду и периоду уже Российской империи. В этих тонах залы дворца предстали императрице Екатерине во время ее визита в Крым.

«Здесь мы видим спальню императрицы Екатерины II. На данный момент у нас реставрация завершена на 95% этого помещения. Здесь мы видим арки и живопись, которая считалось, была утрачена во время Крымской войны. Но в ходе расчисток удивительным образом мы обнаружили исторические слои и они были воссозданы полностью, в соответствии с цветовыми оттенками, материалами и технологиями того времени», - отметил художник-реставратор Станислав Фамилич.

Дворец долгое время был обителью ханской династии, пережил Крымскую войну, был резиденцией императрицы, а позже принимал именитых гостей, серди которых был Пушкин, Жуковский, Раевский. Во времена оккупации в годы Великой отечественной войны немцы устроили здесь свой штаб, заодно вывозили отсюда все, что только могло представлять историческую ценность.

«Конечно, для нас было большим чудом, что в 2009 году к нам в Крым вернулась часть этой коллекции. Венский музей по бирочкам обозначил, что эти предметы, возможно, являются частью коллекции именно Бахчисарайского музея-заповедника», - рассказала заведующая отделом музея истории и культуры Крымских татар Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея заповедника Мерьем Сейтумерова.

Из 281 предмета в Ханский дворец вернулось 65. Судьба остальных - неизвестна. Но даже так удалось воссоздать убранство мечети, посольского зала, ханского гарема. Дворец уникален - это не только единственный в мире образец крымско-татарской архитектуры, но и памятник духа правления династии Гиреев.

«Не было здесь никогда межнациональных и межрелигиозных войн. Поэтому абсолютно мирно сосуществовали разные народы разных вероисповеданий. И я туристам иногда рассказываю, что в Европе в это время еще горели костры инквизиции», - сказала Сейтумерова.

На территории музея продолжаются научные изыскания. Какие еще дворцовые тайны скрывают эти стены, предстоит разобраться археологам. Строители скрыли под толстым консервационным слоем древние фундаменты зданий. Некоторые из них, собственно, уже освобождены от грунта, ими занимаются ученые-исследователи. Они считают, что именно здесь находилась основная часть ханского дворца. И если это удастся доказать, то это будет новость поистине национального и даже международного масштаба.