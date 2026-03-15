Экипаж Ми-28НМ смешал с землей пункт управления украинскими дронами

Удар наносился легкой многоцелевой управляемой ракетой, отметили в МО РФ.
19-03-2026 18:37
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении замаскированного пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. Это сделал экипаж ударного вертолета Ми-28НМ. 

Удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Север». Летчики применили ЛМУР - легкую многоцелевую управляемую ракету. Экипаж целился по заранее заданным координатам. 

Российское оборонное ведомство уточнило, что об успешном поражении намеченной цели доложила разведка. 

Ранее сообщалось, что российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52М сжег технику ВСУ в зоне ответственности ГрВ «Север». В тот раз летчики применили неуправляемые авиационные ракеты. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#вкс россии #Ми-28НМ #спецоперация #армейская авиация
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
