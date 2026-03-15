Экипаж Ми-28НМ смешал с землей пункт управления украинскими дронами

Минобороны России сообщает об уничтожении замаскированного пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. Это сделал экипаж ударного вертолета Ми-28НМ.
Удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Север». Летчики применили ЛМУР - легкую многоцелевую управляемую ракету. Экипаж целился по заранее заданным координатам.
Российское оборонное ведомство уточнило, что об успешном поражении намеченной цели доложила разведка.
Ранее сообщалось, что российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52М сжег технику ВСУ в зоне ответственности ГрВ «Север». В тот раз летчики применили неуправляемые авиационные ракеты.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»