Экипаж Ми-28НМ смешал с землей пункт управления украинскими дронами

Минобороны России сообщает об уничтожении замаскированного пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. Это сделал экипаж ударного вертолета Ми-28НМ.

Удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Север». Летчики применили ЛМУР - легкую многоцелевую управляемую ракету. Экипаж целился по заранее заданным координатам.

Российское оборонное ведомство уточнило, что об успешном поражении намеченной цели доложила разведка.

Ранее сообщалось, что российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52М сжег технику ВСУ в зоне ответственности ГрВ «Север». В тот раз летчики применили неуправляемые авиационные ракеты.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.