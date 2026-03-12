Ка-52М сжег технику ВСУ в зоне ответственности ГрВ «Север»

Экипаж ударного вертолета Ка-52М армейской авиации нанес ракетный удар по личному составу и бронетехнике ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север». Кадры боевой работы опубликовало Министерство обороны России.

Перед вылетом экипаж получил разведданные о расположении украинских подразделений и бронированной техники. Вертолет вышел на боевой курс и нанес удар авиационными ракетами по выявленным целям.

На опубликованных кадрах видно, как ударный вертолет поднимается с площадки и выходит на малую высоту, используя складки местности для скрытного подлета к району цели. Также показаны кадры из кабины экипажа во время выполнения боевого задания и момент пуска ракет.

После применения авиационных средств поражения вертолет выполнил противоракетный маневр. Для защиты от возможных средств ПВО экипаж выпустил тепловые ловушки и покинул район атаки.

После выполнения задачи экипаж благополучно вернулся на площадку вылета. Подобные вылеты армейской авиации выполняются регулярно для поддержки подразделений на линии боевого соприкосновения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.