Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя требование канцлера Германии Фридриха Мерца предоставить ФРГ место на переговорах по Украине, заявила, что Берлин вместо ведения переговоров за столом, сполз под него. Такое заявление она сделала в разговоре с РИА Новости.

Российский дипломат подчеркнула, что у Германии уже было место за столом переговоров. Однако немецкие власти сами от него отказались.

«У них (ФРГ. - Прим. ред.) уже было место. Они вместо ведения переговоров за столом сползли под стол, манипулируя темой Минских соглашений», - отметила Захарова.

Напомним, немецкий канцлер Мерц потребовал у США место на переговорах по Украине. Его возмутило, что переговоры идут только между Москвой и Вашингтоном.

Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что в украинском кризисе Европейский союз должен действовать не только как военный сторонник Украины. Она призвала ЕС вести переговоры с Россией.