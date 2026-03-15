Захарова указала Мерцу на место под столом на переговорах по Украине

Российский дипломат напомнила, что у Германии было место на переговорах, но немцы сами отказались от него.
Виктория Бокий 19-03-2026 17:01
© Фото: Pavel Kashaev, Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя требование канцлера Германии Фридриха Мерца предоставить ФРГ место на переговорах по Украине, заявила, что Берлин вместо ведения переговоров за столом, сполз под него. Такое заявление она сделала в разговоре с РИА Новости.

Российский дипломат подчеркнула, что у Германии уже было место за столом переговоров. Однако немецкие власти сами от него отказались.

«У них (ФРГ. - Прим. ред.) уже было место. Они вместо ведения переговоров за столом сползли под стол, манипулируя темой Минских соглашений», - отметила Захарова.

Напомним, немецкий канцлер Мерц потребовал у США место на переговорах по Украине. Его возмутило, что переговоры идут только между Москвой и Вашингтоном.

Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что в украинском кризисе Европейский союз должен действовать не только как военный сторонник Украины. Она призвала ЕС вести переговоры с Россией.

#Россия #Украина #Мария Захарова #Германия #МИД РФ #переговоры #Фридрих Мерц
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
