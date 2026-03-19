Путин: система помощи участникам СВО должна быть понятной и прозрачной

Президент России Владимир Путин заявил, что система поддержки участников специальной военной операции должна быть максимально прозрачной, понятной и доступной. Об этом он сказал на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

«Вся система помощи участникам специальной военной операции и их близким должна быть прозрачной, понятной и доступной», - сказал глава государства.

Также Путин отметил важность усиления борьбы с экстремизмом и терроризмом. По его словам, число преступлений террористической направленности в прошлом году существенно выросло, поэтому эти вопросы должны находиться под постоянным контролем.

Президент добавил, что необходимо в рамках имеющихся полномочий повышать защищенность объектов промышленности и транспортной инфраструктуры, уделяя особое внимание вопросам безопасности.

На встрече в Кремле с главой Удмуртии Александром Бречаловым Путин обсудил поддержку военнослужащих и членов их семей в регионе.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.