Путин обсудил поддержку военнослужащих и членов их семей в Удмуртии

Президент России Владимир Путин принял в Кремле главу Удмуртии Александра Бречалова. Ранее такая встреча Путина и Бречалова проходила в июле 2025 года.

«Всесторонняя поддержка военнослужащих и членов их семей. За прошлый год 1 000 наших бойцов прошли диспансеризацию, 140 человек - медицинскую реабилитацию. Внимание уделяем всем - и детям, и взрослым, стараемся реагировать на их запросы», - доложил главе государства Бречалов.

Другое направление - увековечивание памяти погибших бойцов. Бречалов напомнил, что в прошлом году в Воткинске открыли военно-патриотический клуб «Десантник», его назвали в честь Руслана Шаймарданова, десантника, который погиб в зоне проведения специальной военной операции.

Также глава региона упомянул о том, что в Ижевске идет благоустройство сквера «Патриот», а в Глазове откроют военно-патриотический центр «Северный рубеж».