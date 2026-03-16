Путин обсудил поддержку военнослужащих и членов их семей в Удмуртии

Владимир Путин принял Александра Бречалова в Кремле. Глава региона также рассказал президенту про увековечивание памяти погибших бойцов.
Тимур Шерзад 16-03-2026 13:47
© Фото: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин принял в Кремле главу Удмуртии Александра Бречалова. Ранее такая встреча Путина и Бречалова проходила в июле 2025 года

«Всесторонняя поддержка военнослужащих и членов их семей. За прошлый год 1 000 наших бойцов прошли диспансеризацию, 140 человек - медицинскую реабилитацию. Внимание уделяем всем - и детям, и взрослым, стараемся реагировать на их запросы», - доложил главе государства Бречалов. 

Другое направление - увековечивание памяти погибших бойцов. Бречалов напомнил, что в прошлом году в Воткинске открыли военно-патриотический клуб «Десантник», его назвали в честь Руслана Шаймарданова, десантника, который погиб в зоне проведения специальной военной операции.

Также глава региона упомянул о том, что в Ижевске идет благоустройство сквера «Патриот», а в Глазове откроют военно-патриотический центр «Северный рубеж».

#Владимир Путин #Удмуртия #александр бречалов #участники СВО
