Минобороны России сообщает об уничтожении украинских дроноводов на Сумском направлении. Это сделал расчет самоходки «Мста-С» 44-го армейского корпуса группировки войск «Север».

Координаты расположения пункта управления дронами ВСУ вскрыли операторы войск беспилотных систем. После этого данные тут же передали на пункт управления артиллерией.

Получив целеуказание, расчет «Мсты» уже через несколько минут был готов к стрельбе. Произведя несколько точных выстрелов 152-миллиметровыми снарядами, артиллеристы уничтожили намеченную цель.

Ранее сообщалось, что российские десантники поразили живую силу и технику ВСУ в районе города Красноармейск. Они сделали это при помощи ударных FPV-дронов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.