МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчет «Мсты» поставил точку в боевом пути украинских дроноводов

Удар наносился на Сумском направлении в тесном взаимодействии с операторами беспилотников.
19-03-2026 17:28
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинских дроноводов на Сумском направлении. Это сделал расчет самоходки «Мста-С» 44-го армейского корпуса группировки войск «Север».

Координаты расположения пункта управления дронами ВСУ вскрыли операторы войск беспилотных систем. После этого данные тут же передали на пункт управления артиллерией. 

Получив целеуказание, расчет «Мсты» уже через несколько минут был готов к стрельбе. Произведя несколько точных выстрелов 152-миллиметровыми снарядами, артиллеристы уничтожили намеченную цель. 

Ранее сообщалось, что российские десантники поразили живую силу и технику ВСУ в районе города Красноармейск. Они сделали это при помощи ударных FPV-дронов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #САУ #Мста-С #группировка "север" #Сумское направление
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 