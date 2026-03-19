Экономист: Трамп не может придраться к Китаю из страха осложнения своих дел

На фоне коллапса на американском рынке президенту США Дональду Трампу не с чем ехать в Китай, куда он собирался с целью укрепления своих позиций на международной арене и разрешения ключевых экономических споров. О последствиях отмены визита Трампа в Китай рассуждал экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в эфире программы «Сегодня утром» на «Звезде».

Экономист объяснил, что страны Персидского залива и Саудовская Аравия в частности, которых коснулся иранский конфликт, не просто продавали 50% мировых азотных удобрений и 30% углеводородов, но и отправляли выручку на американский фондовый рынок. Именно поэтому регион для США был буквально «американским тылом». Однако в результате ответных ударов Ирана эта цепочка оборвалась, и сейчас Трампу нечего предложить своему стратегическому конкуренту в лице Китая, продолжил Колташов.

«Страны Персидского залива и Аравия в частности... играли по американским правилам. Там американские базы, то есть это американские тылы. Это мало чем отличается от Техаса в некотором смысле, потому что это зона контролируемой США периферии», - отметил он.

Несмотря на то что ситуация может затянуться на годы, Трамп надеется все урегулировать как можно быстрее, так как его время на посту президента ограничено. По мнению экономиста, в Китай ему ехать нельзя, потому что не с чем. И именно поэтому визит откладывается.

Колташов отметил, что китайские дипломатические заявления по своему типу мало отличаются от других стран. Пекин справедливо заявляет о том, что не помогает Ирану, потому что у страны нет публичной коалиции. Однако это не совсем правдиво, продолжил он, и Китай, без сомнения, оказывает Исламской Республике всяческую поддержку. Американцы это понимают, но формально ни к чему придраться не могут - это осложнит их собственные дела.

О том, что главе Белого дома не с чем ехать в Китай, говорил и политолог, американист Малек Дудаков в программе «Открытый эфир» на «Звезде». Он объяснил, что позиция Трампа будет довольно слабая в рамках его переговоров с Пекином. Но на фоне обострения конфликта в Иране ему важно возобновить поставки редкоземельных металлов в США, считает американист.