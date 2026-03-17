Американист: Трамп хочет «продать» Китаю идею о контроле США над нефтью

На фоне обострения конфликта в Иране главе Белого дома Дональду Трампа важно возобновить поставки редкоземельных металлов в США. Проблемы ощущаются, а американский ВПК не справляется с производством вооружений. Такое мнение выразил политолог, американист Малек Дудаков в программе «Открытый эфир» на «Звезде».

«Проблема даже не в том, сколько они исполняют, а в том, сколько они могут произвести этого оружия. <...> Американцы истратили в рамках кампании против Ирана от 150 до 300 ракет, по разным оценкам. А всего у них в арсенале, может быть, 3000 этих ракет имеется. В общем, проблема есть», - отметил он.

По мнению Дудакова, позиция Трампа будет довольно слабая в рамках его переговоров с Пекином. И с этим, считает он, связано то, почему президент США решил на месяц перенести визит в Китай, - сейчас ему не с чем приезжать.

Политолог предположил, что американский лидер планировал «продать» Китаю идею о том, что США контролируют нефтяные потоки через Ормузский пролив и, в особенности, из Ирана. Соответственно, «обменять» это на поставки редкоземов из Китая в Соединенные Штаты.

Но проблема в том, что разблокировать Ормузский пролив американцы не способны, считает Дудаков. И при этом поставки иранской нефти в Китай продолжаются. Иранские танкеры идут через пролив, а США боятся по ним бить, потому что это может привести к «нефтяному шоку».

Американист заключил, что на текущий момент Трамп мечется в попытках разработать и реализовать хотя бы какой-то план. Не исключено, что он может попытаться устроить наземную операцию в Иране, но это закончится не очень хорошо.

Напомним, военные специалисты разработали несколько стратегий выхода из конфликта с Ираном, которые могут быть реализованы по решению Дональда Трампа. Однако на данный момент президент США не принял такого решения.