В Союзе садоводов рассказали, чем заняться на даче до схода снега

Дачники и огородники уже могут приступать к первым весенне-полевым работам на своих участках. Об этом «Звезде» рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова. Для начала необходимо привести в порядок свои шесть соток, советует она.

«Сейчас нужно заниматься рыхлением снега и его уборкой с поверхностей. Над всеми укрытыми растениям около метра снега, он будет таять долго, и это плохо. А нам надо раскрывать растения. Надо пробивать дорожки к теплицам. В марте можно обрезать плодовый сад, до апреля надо это сделать самим или вызвать специалистов», - сказал Воронова.

Линия основного садово-огородного фронта сейчас проходит по подоконникам, уточнила она. У дачников там пробивается первая рассада. В это время она очень уязвима, и следует уделить внимание всходам.

«Рассада уже имеет листочки. Тут надо следить насчет болезней и вредителей. Может быть любая болячка от грунта или мошки. Следите и принимайте меры, применяйте препараты. Есть достаточно щадящие препараты, которые предназначены для рассады», - напомнила эксперт Союза садоводов России.

Разводить рассаду можно и на самом участке, добавила Воронова. Для этого необходимо пробиться к теплице.

«Она не должна простаивать. Как только мы туда смогли зайти, уже можно сеять капусту на рассаду прямо в грунт. Потом перенесем ее на огород. Для хорошей капустной рассады надо не больше +3 градусов, а дома так не бывает, дома слишком жарко. Можем редис уже сеять, шпинат, и у нас будет ранняя зелень», - заверила специалист.

Также стоит тщательно осмотреть свой приусадебный участок на наличие запрещенных растений и кустарников. Ранее в Россельхознадзоре россиян предупредили о финансовой ответственности за отказ от борьбы с вредителями. Карательные меры вступили в силу с 1 марта и предусматривают до 700 тысяч штрафа за растущий на участке американский ясенелистный клен или борщевик Сосновского.