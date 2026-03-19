Борьба за доминирование: почему соседи Ирана сотрудничают с США

Неудивительно, что некоторые страны арабского мира соглашаются на то, чтобы США атаковали Иран в том числе с использованием своих военных баз в регионе Персидского залива. Это изначально был определенный конфликт между Ираном и его соседями за доминирование в исламском мире. Об этом в эфире программы «Сегодня утром» на «Звезде» рассказал независимый эксперт в области ближневосточных конфликтов, деятельности исламских движений и террористических организаций, эксперт РСМД Кирилл Семенов.

«После Исламской революции Иран заявил о себе как о лидере исламского мира. Да в общем-то и до революции у шаха были не менее грандиозные амбиции заменить Великобританию после того, как она ушла в 1971 году, стать гарантом безопасности в Персидском заливе и вообще в регионе», - объяснил он.

Семенов отметил, что амбиции в Иране всегда были, что, конечно, сталкивало государство - либо в виде монархии, либо в виде исламской республики - и арабских соседей, у которых также были и есть свои цели. Особенно эксперт выделил Саудовскую Аравию, которая на протяжении многих десятилетий считается самой активной арабской страной, выступающей против влияния Ирана на Ближнем Востоке.

Эксперт считает, что надо разделять соседствующие с Ираном страны на две категории - на те, где действительно базируются военно-воздушные силы, и на те, где нет постоянного ударного присутствия США, но есть элементы военного. Например, в Иордании расположены американские ВВС и ударные части, а в Катаре и Саудовской Аравии размещены те самые американские системы ПВО, которые, с точки зрения Ирана, являются законной целью.

Что касается отношения конкретных арабских стран, то в ОАЭ настроения сейчас антииранские, Катар все время пытается быть сдержанным, но на фоне ударов со стороны Ирана там растет неприязнь к Исламской Республике, рассказал Семенов. Оман же занимает активную позицию, и, по мнению эксперта, это единственная страна из арабских монархий Персидского залива, которая «назвала вещи своими именами». Она назвала действия США и Израиля против Ирана аморальной агрессией, напомнил Семенов.

Ранее президент Центра ближневосточных исследований, приглашенный преподаватель НИУ ВШЭ Мурад Садыгзаде рассказал «Звезде» о том, что ни одно государство до сих пор не отвечало американцам так жестко, как это сделал Иран. По его мнению, намерения президента США о наземном вторжении станут «гибелью для американцев».