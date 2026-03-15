Корреспондент показала, как подводники готовятся к устранению аварий

Корреспондент «Звезды» Елена Сивонен пообщалась с начальником цикла учебного центра подводников. Ей продемонстрировали, как военнослужащие проходят межпоходовую подготовку, тренируясь устранять аварии в самых различных ситуациях. Главное - это как можно большее количество повторений.

«Один раз, два раза, 10 раз, 20 раз. Что называется, подводник уже с закрытыми глазами, попав в условия аварийной ситуации на подводной лодке, уже эти действия может отработать на подсознательном уровне», - подчеркнул начальник цикла учебного центра.

При этом инструкторы моделируют как можно более разнообразные ситуации. Экипаж должен решить эту задачу не только правильно, но и быстро, ведь в случае реальной аварии счет пойдет на секунды.

Ранее другой корреспондент нашего телеканала, Николай Кугук, показал, как экипаж подводной лодки «Уфа» отработал эвакуацию наружу через торпедный аппарат в кромешной тьме. По словам старшего машиниста трюмной команды, с опытом такие тренировки даются легче.

