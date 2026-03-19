Российские войска освободили Федоровку Вторую и Павловку в ДНР

Минобороны России сообщает об освобождении двух населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции за сутки.
Подразделения группировки войск «Юг» освободили населенный пункт Федоровка Вторая. Она находится на территории Донецкой Народной Республики. Всего же за сутки боев в зоне ответственности группировки враг потерял более 185 боевиков.
Военнослужащие группировки «Центр» освободили населенный пункт Павловка. Российское оборонное ведомство уточнило, что он тоже находится в ДНР. При этом за сутки ведения боевых действий в зоне ответственности группировки неприятель потерял до 345 боевиков.
Ранее МО РФ показало, как расчеты российских FPV-дронов расправились с живой силой ВСУ в районе населенного пункта Гришино в ДНР. Противник пытался укрываться в лесополосе и строениях, но это его не спасло.
