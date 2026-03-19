Российские войска освободили Федоровку Вторую и Павловку в ДНР

Федоровку Вторую освободили подразделения группировки войск «Юг», а Павловкой овладели военнослужащие группировки «Центр».
19-03-2026 12:16
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об освобождении двух населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции за сутки. 

Подразделения группировки войск «Юг» освободили населенный пункт Федоровка Вторая. Она находится на территории Донецкой Народной Республики. Всего же за сутки боев в зоне ответственности группировки враг потерял более 185 боевиков.

Военнослужащие группировки «Центр» освободили населенный пункт Павловка. Российское оборонное ведомство уточнило, что он тоже находится в ДНР. При этом за сутки ведения боевых действий в зоне ответственности группировки неприятель потерял до 345 боевиков.

Ранее МО РФ показало, как расчеты российских FPV-дронов расправились с живой силой ВСУ в районе населенного пункта Гришино в ДНР. Противник пытался укрываться в лесополосе и строениях, но это его не спасло. 

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ДНР #Донбасс #Павловка #Федоровка Вторая
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
