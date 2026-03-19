Прекратить жаловаться на президента США Дональда Трампа и лучше выполнять собственные обязанности. С таким призывом к коллегам по Евросоюзу обратился премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен.

«Последние год-два мы много времени тратили на жалобы на происходящее в США, а также по всему миру. Но может, вместо того, чтобы жаловаться и поражаться каждому второму твиту, просто стоит лучше выполнять свою работу и обеспечивать более эффективную политику для наших граждан?» - заявил Йеттен газете Financial Times.

По словам премьера, «слишком легко» показывать пальцем на официальный Брюссель и обвинять его политику. Вместо этого нужно «лучше работать» на национальных уровнях, считает Йеттен. По его словам, правительство Нидерландов уже ориентировано на решение многих «глубоко укоренившихся» проблем Европейского союза.

Пока неизвестно, как в Евросоюзе отреагировали на призыв премьер-министра одной из стран-членов объединения. Инициатива может остаться неуслышанной. В минувший вторник испанская пресса опубликовала антирейтинг европейских политиков. Первые два «почетных» места разделили председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Тройку замкнул генсек НАТО Марк Рютте. Троица названа худшими представителями правящих кругов Старого Света за последние десятилетия.

И если Рютте обвиняют в безграничной лести в адрес президента США, то фон дер Ляйен и Каллас прямо указывают на их непрофессионализм. Первая, по мнению издания EI Pais, излишне произраильски и проатлантически настроена, а вторая одержима ненавистью к России. Обе совершают частые ошибки, полагают журналисты.