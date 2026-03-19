«Акации» уничтожили замаскированные «гнезда» БПЛА ВСУ в Запорожской области

Артиллеристские расчеты 152-мм самоходных гаубиц «Акация» точечным огнем тяжелых орудий уничтожили пункты управления БПЛА вместе с расчетами и оборудованием.
19-03-2026 05:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Запорожской области расчеты разведывательных дронов вскрыли тщательно замаскированные вражеские «гнезда» операторов БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

Позиции противника, укрытые в лесополосах, располагались в районе одного из населенных пунктов Запорожской области. Из этих укрытий враг координировал полеты ударных и разведывательных коптеров, пытаясь сдержать продвижение штурмовых подразделений группировки.

Координаты целей передали артиллеристским расчетам 152-мм самоходных гаубиц «Акация». Они точечным огнем тяжелых орудий уничтожили пункты управления БПЛА вместе с расчетами и оборудованием.

Ликвидация этих командных пунктов нарушила систему управления БПЛА ВСУ на данном участке. Точный удар пробил брешь в выстроенной обороне укрепрайона, снизив возможности противника по ведению разведки и нанесению ударов.

В военном ведомстве ранее сообщили о разрушении укреплений ВСУ на территории Запорожской области. Это сделали экипажи танков группировки войск «Восток».

Замаскированные блиндажи и сеть траншей неприятеля обнаружил разведывательный расчет российского дрона войск беспилотных систем. Координаты быстро передали танкистам.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #бпла #ВСУ #уничтожение #запорожская область #разведывательные дроны
