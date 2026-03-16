Песков назвал Зеленского основным тормозом в мирном урегулировании

Президент США Дональд Трамп не потерял интереса к урегулированию российско-украинского конфликта, а наоборот, рекомендует Владимиру Зеленскому пойти на сделку. Об этом заявил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что призывы Трампа к Зеленскому пойти на сделку подтверждают, что именно украинская сторона является основным тормозом в мирном урегулировании.

Новый раунд переговоров по Украине может состояться уже в обозримой перспективе, добавил представитель Кремля. По его словам, московская делегация ждет продолжения этой работы. Но у американских переговорщиков сейчас другие приоритеты и много нагрузки на других направлениях. Так что пока место встречи не определено.

Ранее газета Financial Times написала, что президент США теряет интерес к мирным переговорам по российско-украинскому конфликту из-за начала военной операции против Ирана. По ее данным, чиновники США заверили Европу, что новые санкции против российской нефтяной промышленности в ближайшее время не будут введены. Газета назвала такое развитие событий «катастрофой для Украины и Евросоюза».

До этого Песков заявил, что Европа настойчиво стремится убедить Украину продолжать конфликт. В Кремле считают, что европейские страны совершают ошибку, которая может негативно сказаться на их будущем.