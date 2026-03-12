МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Названо условие роста цены за баррель нефти Brent до $120

Стоимость сырья снизилась после значительного повышения.
Константин Денисов 12-03-2026 05:40
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Стоимость одного барреля нефти марки Brent может вырасти до $120 лишь в случае дальнейшей эскалации конфликта в Иране. Об этом рассказал RT аналитик Александр Шнейдерман.

Он отметил, что в пользу снижения цен говорят заявления Дональда Трампа о скором окончании конфликта. В то же время цена продолжает удерживаться на высоком уровне, так как по-прежнему присутствует ряд факторов, способствовавший ее повышению.

«Факторы поддержки вверх значительно фундаментальнее. Иран заявляет, что именно Тегеран определит конец войны - и что ни литра нефти из региона не уйдёт, если атаки продолжатся. Ормузский пролив физически не открыт, реального механизма безопасного прохода танкеров нет», - сказал Шнейдерман.

Он добавил, что разброс прогнозов составляет от $75 до $120 при различных сценариях - от быстрого завершения конфликта до его дальнейшей эскалации.

Ранее сообщалось о том, что минэнерго США высвободит 172 млн баррелей нефти из стратегических резервов.

#в стране и мире #сша #нефть #Иран
