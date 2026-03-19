Постпред Крыма объяснил, как 12 лет назад закончилось эра глобального доминирования

С Крымской весны началось восстановление сил России, но она повлияла и на мировые процессы - положила конец глобальному доминированию, началось формирование полицентричного мира. Об этом в программе «Между тем» на «Звезде» рассказал заместитель председателя Совета министров Республики Крым, постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.

Он отметил, что большое видится на расстоянии. И, сегодня, когда мы отмечаем 12-ю годовщину Крымской весны, нужно взглянуть на исторический процесс, который связан как с последующим развитием Крыма после его возвращения в Россию, так и с тем, что стало происходить в России и в мире в целом.

«События Крымской весны, которые переросли в Русскую весну, это очень важная проекция на все развитие, восстановление сил России. Мы можем говорить уверенно, что то самое решение о твердом, ясном, четком возвращении Крыма в Россию послужило отправной точкой для очень важных процессов укрепления России, возвращения ее силы исторической», - объяснил Мурадов.

Заместитель председателя Совмина республики вспомнил авторов Крымской весны. Конечно, это прежде всего наш президент Владимир Путин. Он принял быстрое, твердое решение. Но, как подчеркнул Мурадов, крымчане были главным действующим лицом в этом процессе. И, прежде всего, те руководители которые сегодня работают во главе Крыма - это глава республики Сергей Аксенов, председатель Государственного совета республики Владимир Константинов, это Герой России Олег Белавенцев, это Первый заместитель председателя Госсовета Республики сенатор Сергей Цеков и многие-многие другие.

«Но если говорить о значении того, что тогда произошло, то мы должны понимать, что двинулись вперед некие мировые процессы которые, может быть еще не были к тому времени столь обострены и сформулированы», - рассказал Мурадов.

По словам политика, Западная цивилизация - единственная, кто противостоит восстановлению сил России, потому что ей это не выгодно. У нее совсем другой курс - на завоевание, на ослабление и истощение России. Он весь прописан в документальной части, в западных концепциях и доктринах. Но, обратил внимание Мурадов, весь остальной мир воспринял Крымскую весну по-другому.

«Стал формироваться полицентричный мир цивилизаций. Когда мы стали говорить о том, что пришел конец глобальному доминированию, неоколониальной модификации в мире, которая существовала безусловно», - отметил Мурадов.

По его словам, 12 лет назад этот мир глобального доминирования стал разрушаться. Это долгий процесс. Он и сегодня еще продолжается, заключил Мурадов.

Сегодня Владимир Путин назвал историческим и решительным выбор Крыма и Донбасса войти в состав России. Об этом он заявил на совещании с членами правительства. Путин подчеркнул, что этот выбор неизменен, он продиктован судьбой нашего Отечества. Присоединение Крыма к России - одна из важнейших вех в тысячелетней истории нашей страны. Президент сделал и ряд других заявлений на совещании с членами правительства. Он отметил, что за 12 лет на решение приоритетных задач развития Крыма было направлено 1,3 триллиона рублей. За эти годы зарплаты в Крыму и Севастополе стремительно увеличились и продолжают расти. Также там появляется все больше и больше новых инвестпроектов.

Напомним, 12 лет назад, 18 марта 2014 года, Крым вошел в состав Российской Федерации. Этому историческому событию предшествовал прошедший 16 марта референдум. На основе его результатов был подписан договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России.