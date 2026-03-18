Президент России Владимир Путин назвал историческим и решительным выбор Крыма и Донбасса войти в состав России. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.

«Хотел бы поздравить вас и всех граждан страны с Днем воссоединения Крыма с Россией. За этот решительный и исторический без всякого преувеличения выбор быть со своей Родиной, который сделали крымчане и севастопольцы в 2014 году, за выбор, который делают и сегодня жители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей», - сказал президент.

Путин подчеркнул, что этот выбор неизменен, он продиктован судьбой нашего Отечества. Присоединение Крыма к России - одна из важнейших вех в тысячелетней истории Российской Федерации.

Президент нашей страны сделал и ряд других заявлений на совещании с членами правительства. Он отметил, что за 12 лет на решение приоритетных задач развития Крыма было направлено 1,3 триллиона рублей.

Кроме того, за эти годы зарплаты в Крыму и Севастополе стремительно увеличились и продолжают расти. Также там появляется все больше и больше новых инвестпроектов.

Напомним, 12 лет назад, 18 марта 2014 года, Крым вошел в состав Российской Федерации. Этому историческому событию предшествовал прошедший 16 марта референдум. На основе его результатов был подписан договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ.

Большую часть населения Крыма всегда составляли русские. Когда к власти на Украине пришли националистические силы, которые были ориентированы на Запад и открыто защищали антироссийские позиции, крымчане не могли принять это. Они не стали отказываться от своего родного русского языка, а также не признали новое украинское правительство. В тот же день местные жители устроили акцию протеста у Верховного совета республики с требованием отделения Крыма от Украины.

Со времен Крымской весны изменилось многое. Например, появилась транспортная инфраструктура мирового уровня - чего только стоят Крымский мост и трасса «Таврида». Построены современные школы, детские сады, больницы.