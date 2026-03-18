В Калининграде две девочки с собаками провалились под лед

Очевидцы вытащили детей из воды. медпомощь им не понадобилась.
Владимир Рубанов 18-03-2026 09:58
© Фото: ГУ МЧС России по Калининградской области © Видео: ГУ МЧС России по Калининградской области

Две девочки 9 и 10 лет провалились под лед в Калининграде. Они выгуливали собак на озере в парке Макса Ашмана, сообщили в ГУ МЧС Калининградской области.

Очевидцы вытащили детей из воды. Прибывшие на место сотрудники МЧС России и городские спасатели доставили их домой. Медицинская помощь пострадавшим не потребовалась.

Ранее в Звенигороде Московской области завершили поиски пропавших детей. Последней спасатели достали из воды тело 13-летней девочки.

До этого нашли тело второго пропавшего ребенка, сообщило МЧС России. Работы велись круглосуточно.

Поиски детей начались 7 марта, когда школьница и двое ее друзей отправились на прогулку и не вернулись. В поисковой операции участвовали около 150 специалистов и 50 единиц техники - это  сотрудники МЧС России и ГКУ МО «Мособлпожспас», волонтеры из Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, а также другие добровольцы и представители правоохранительных органов.

