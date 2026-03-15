Израиль разрушил дом в центре Бейрута, есть погибшие

В среду в Бейруте в результате израильских авиаударов погибли не менее шести человек и 24 получили ранения, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения Ливана. Разрушено здание в центре ливанской столицы. Израиль сообщил об атаках на инфраструктуру группировки «Хезболла».

Около 01.30 ночи по местному времени в результате авиаудара были разрушены несколько этажей многоквартирного дома в районе Зукак-эль-Блат в Бейруте. В соседнем районе Баста также произошел взрыв, который разрушил по меньшей мере два этажа здания.

Позже, около 05.30 утра, последовал более мощный удар, который полностью разрушил здание в районе Бачура, расположенном недалеко от центра Бейрута. Этот район уже подвергался обстрелу со стороны Израиля на предыдущей неделе.

Армия обороны Израиля сообщила, что продолжает наносить удары по объектам «Хезболлы» по всему Ливану. За прошедший день были атакованы склады оружия, пусковые установки, пусковые площадки, а также другие объекты, принадлежащие организации. Также военные сообщили, что нанесли удар по логистической структуре «Хезболлы» в Бейруте и ликвидировали нескольких террористов организации на юге страны.

Свыше миллиона ливанцев покинули южные районы и окраины Бейрута за две недели из-за военной эскалации, сообщалось ранее. По данным Министерства по социальным делам, число перемещенных достигло 1 049 328 человек. Из них 132 742 зарегистрированы в центрах приема беженцев и размещены в 622 убежищах.

Число погибших от ударов Израиля составило 826 человек, более 2 000 ранены. 14 марта израильские ВВС тоже атаковали центр Бейрута.