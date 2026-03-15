Мэр Краснодара призвал не отправлять детей на занятия из-за угрозы БПЛА

В регионе сохраняется беспилотная опасность.
Владимир Рубанов 18-03-2026 07:31
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Мэр Краснодара призвал родителей не отправлять детей на занятия в среду, потому что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА. При этом социальные учреждения города продолжают работу в штатном режиме и готовы принимать детей, сообщил Евгений Наумов. Алгоритмы действий при возможной атаке беспилотников доведены до сведения сотрудников и руководителей, добавил глава города.

При отражении атаки беспилотников в Краснодаре обломки дронов повредили кровлю медицинского центра в Юбилейном микрорайоне и линию электропередачи. Сейчас там тушат пожар, сообщил Наумов. В микрорайоне частично нет электроснабжения. Обломки также упали во двор многоквартирного дома и во двор частного дома в этом же районе, но инфраструктура не пострадала.

Кроме того, фрагменты беспилотника нашли во дворе частного дома в Фестивальном микрорайоне. В соседнем многоэтажном здании повреждено остекление. На всех объектах работают оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее в результате налета украинских дронов в городе погиб человек. В Прикубанском округе Краснодара беспилотник атаковал многоквартирный дом. В результате удара в одной из квартир начался пожар. Погиб жилец этой квартиры.

#Краснодарский край #дети #Украина #беспилотники #Краснодар #Школы #детские сады #угроза БПЛА
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
