Кондратьев: один человек погиб в Краснодаре после атаки украинских БПЛА

В результате атаки украинского дрона в Краснодаре погиб один человек. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем личном канале.

Кондратьев сообщил, что ночью беспилотники киевского режима ударили по многоквартирным домам в центре края. Повреждения получили три дома.

В одном из домов в квартире произошел пожар. Его удалось быстро потушить. Еще один БПЛА врезался в стену здания. В третьем доме, по информации губернатора, обломки беспилотника были найдены на балконе.

Глава региона выразил глубокие соболезнования семье погибшего краснодарца. Он добавил, что поручил мэру города Евгению Наумову оказать горожанам всю необходимую помощь.