Генинспектор USAID заявил о нарушениях в предоставлении Киеву $26 млрд

Подрядчики агентства предоставляли отчеты с опозданием или не предоставляли их совсем.
Владимир Рубанов 18-03-2026 06:20
© Фото: Hennadii Minchenko, Keystone Press Agency, Global Look Press

В Агентстве США по международному развитию (USAID) нашли нарушения в отчетности по предоставлению помощи Украине на сумму $26 млрд. Об этом сообщил заместитель руководителя аппарата генерального инспектора Адам Каплан.

Подрядчики USAID предоставляли отчеты с опозданием или не предоставляли их вовсе, сообщил Каплан на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса США. Подрядчиков привлекали для контроля за прямой бюджетной поддержкой в размере $26 млрд. Слушания были посвящены нарушениям в процессе оказания США помощи другим странам, включая Украину.

Каплан сообщил, что вашингтонская администрация направила аудиторов в восемь стран, в том числе в Украину, для проверки использования предоставленной помощи. Он также отметил, что в аппарате генерального инспектора USAID работают штатные следователи, которые проводят расследования случаев мошенничества и коррупции, связанных с оказанием невоенной помощи Украине. Каплан не раскрыл подробностей об этих делах.

Вашингтонская администрация 3 февраля 2025 года фактически приостановила работу Агентства США по международному развитию (USAID). Оно играло ключевую роль в реализации американской внешней политики и служило инструментом влияния на другие государства. 10 марта прошлого года временный руководитель USAID, назначенный на эту должность госсекретарем США Марко Рубио, заявил, что по итогам проверки правительство прекратило 83% программ этого агентства.

#Украина #сша #usaid #финансирование #Агентство по международному развитию
